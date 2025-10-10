Wallbox arriba a un acord amb Banc Santander, BBVA i CaixaBank per refinançar el seu deute

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha anunciat que ha tancat un acord amb Banc Santander, BBVA i CaixaBank per refinançar el seu deute, en un comunicat aquest divendres.
El pacte estableix un "marc estable per dissenyar" una estructura de capital que entri en vigor el 2026 i que, textualment, garanteixi la solidesa de la companyia a llarg termini.
Inclou la suspensió temporal del pagament principal i interessos durant un període de dos mesos, o fins que es tanqui una solució definitiva, el que passi primer.
"Aquest marc permetrà a Wallbox negociar amb aquests socis financers en un entorn estable i ordenat i treballar en un refinançament a llarg termini", ha explicat l'empresa.
La companyia ha afegit que està en "converses avançades" amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), l'Institut Català de Finances (ICF), Mora Banc Grup, EBN Banco de Negocios i Cofides perquè s'afegeixin a l'acord.