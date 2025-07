Wallbox anuncia un agrupament de 20 per 1 de totes les seves accions ordinàries

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha anunciat que durà a terme un agrupament de 20 per 1 de totes les seves accions ordinàries amb la finalitat de complir amb el requisit de preu mínim mitjà de tancament establert per la Borsa de Nova York (Estats Units), informa en un comunicat aquest dimecres.

L'operació comporta que, a partir de la data prevista, cada 20 accions ordinàries emeses i en circulació de Wallbox es combinin automàticament en una sola acció ordinària.

Està previst que les accions de la classe A ordinàries de Wallbox comencin a cotitzar ajustades a l'agrupament a partir de l'obertura del mercat del 3 de juliol del 2025, aproximadament.

L'operació va ser aprovada dilluns passat en la junta general de la companyia, que va donar poder al consell d'administració per executar un agrupament d'accions en un ràtio dins un rang d'1 per 10 i 1 per 40.

Les accions de Wallbox van tancar dimarts a un preu de 0,32 dòlars per títol --un 74% menys que un any enrere--, i la Borsa de Nova York exigeix que cotitzi per sobre d'un dòlar, valor que va perdre el novembre de l'any passat.