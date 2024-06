Wagensberg reivindica l'Amnistia com una "victòria política incontestable" de l'independentisme

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, que al gener va anunciar que s'havia traslladat a Ginebra (Suïssa) després de ser vinculat a la investigació de 'Tsunami Democràtic' de l'Audiència Nacional, ha reivindicat la Llei d'Amnistia com una "victòria política incontestable" de l'independentisme.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, ha afirmat que després d'aprovar-se la setmana passada al Congrés, la llei "atura la repressió que hi ha hagut fins avui", la qual creu que ha contribuït a erosionar el moviment.

"Segur que hem de fer molta autocrítica en moltíssimes coses, però una part importantíssima de l'erosió del moviment ha estat la repressió. Per tant hem de celebrar que s'aturi", ha recalcat.

En preguntar-li per l'aplicació de l'Amnistia en els casos de presumpte terrorisme, que també inclouen a Wagensberg, ha sostingut que l'única voluntat d'aquesta imputació és excloure'ls dels efectes de la llei i per això dubten de la seva aplicació immediata: "Com a nostra imputació ja neix d'una voluntat de rebentar la llei d'amnistia, ens sorprendria que ara se'ns apliqui des del minut un".

I respecte a la seva tornada a Catalunya, l'ha emmarcat en una "proposta política, com ho han de ser totes", i si bé ha admès que saben que acabaran bé, ha dit que no volen generar expectatives immediates que després els puguin resultar desfavorables, en les seves paraules.