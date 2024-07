Wagensberg (ERC) preveu tornar "dissabte o abans" amb Marta Rovira

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, que viu a Suïssa per les conseqüències judicials del procés, preveu tornar "dissabte o abans" amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, després que el Tribunal Suprem va arxivar dimarts el cas Tsunami contra ell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press i ha explicat que en les pròximes hores parlarà amb Rovira per tancar quan i com tornar.

"Ho hem de tancar bé", ha remarcat, tot i que ha reiterat la data de dissabte o abans, ja que la secretària general d'ERC ha expressat la voluntat d'assistir presencialment a una reunió de dones del partit dissabte a Catalunya.

MIG ANY A L'ESTRANGER

El diputat republicà, que fa gairebé mig any que és a l'estranger, ha matisat que amb el seu retorn té una sensació "agredolça", perquè encara hi ha altres polítics a l'estranger, com Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig.

També ha afegit que té diversos tràmits per tancar abans de tornar a Catalunya definitivament, com deixar la casa on vivia amb la seva parella, i que han de fer un viatge amb una furgoneta per recollir alguns mobles que havien comprat amb la previsió de residir a l'estranger durant més anys.

"No sé si em sento amb força, però em sento content, em sento tranquil i feliç", ha expressat Wagensberg, que fa mesos va admetre problemes de salut mental per l'acusació de terrorisme que pesava sobre ell.