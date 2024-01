Wagensberg (ERC) diu que li fa "pànic tornar" després d'instal·lar-se a Suïssa per la causa Tsunami

És a Ginebra des de Nadal per reunir-se amb advocats i organitzacions de drets humans

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, que s'ha instal·lat a Ginebra (Suïssa) després de ser vinculat a Tsunami Democràtic pel jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, ha dit aquest dimecres que li fa "pànic tornar a Catalunya, i veient com s'està posant la situació".

Wagensberg ha assenyalat que "no hauria de tenir aquest pànic, perquè una instrucció ha de tenir unes garanties", però ha assegurat que en la seva investigació no hi ha aquestes garanties, en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

No obstant això, el diputat ha acceptat que vol tornar a Catalunya: "Jo el que vull és tornar al meu país, jo vull tornar a Catalunya, jo vull tornar a fer la meva feina, jo vull tornar a estar al costat de la meva gent".

Ha afirmat que es va establir a Ginebra durant les festes de Nadal, i que el principal motiu ha estat per posar-se "en contacte amb advocats especialistes en la matèria i també amb organitzacions internacionals en clau de drets humans".

Wagensberg nega que s'hagi exiliat i ha recordat que té llibertat de moviments, però ha afegit que abans de tornar vol abordar la causa amb els advocats i les organitzacions a Suïssa, a més de recuperar-se perquè té una baixa mèdica per assumptes que van "més enllà de l'ansietat".

També ha exposat que els advocats amb els quals ha parlat al país alpí sobre la seva investigació consideren que és una situació "il·lògica", i ha dit que tots coneixen el moviment independentista.

TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Ha criticat que la seva acusació respon a una estratègia política, "que és que l'Estat està fent ús del delicte de terrorisme per deslegitimar moviments pacífics, moviments socials i dissidents polítics".

A més, ha assegurat que no té cap citació ni notificació judicial i que no pretenia "amagar-se de res" en instal·lar-se a Ginebra.

Preguntat sobre què és Tsunami Democràtic, el diputat ha afirmat que "eren centenars de milers de persones que tothom va veure. Si ningú creu que tot això es munta amb un equip d'onze o dotze persones imputades crec que s'equivoca molt".

Ha afegit que va ser un moviment de "resposta massiva de la ciutadania contra situacions que se senten injustes".

LLEI D'AMNISTIA

"Ahir vam perdre una oportunitat de fer un pas més per generar les condicions per resoldre el conflicte a través del diàleg", ha afirmat després de la decisió de Junts de no donar suport a la llei d'amnistia aquest dimarts al Congrés.

Ha lamentat que "la llei està tombada, i no ho han fet ells (els jutges)", després d'assegurar que ha estat l'independentisme qui ha paralitzat la mesura de gràcia.

"Hem trencat les confiances del bloc, no hem necessitat ni prejudicials ni Tribunal Constitucional i, per tant, crec que els hem fet la feina", ha afegit.

PUIGDEMONT I ROVIRA

Wagensberg ha acceptat haver parlat amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, "una bona amiga" que també viu a Ginebra.