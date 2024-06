Wagensberg demana aplicar l'amnistia: "Som conscients que l'haurem de lluitar"

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, ha reclamat que s'apliqui la llei d'amnistia de manera immediata, després de publicar-se aquest dimarts en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però ha afegit: "També som conscients que l'haurem de lluitar".

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha celebrat la publicació de la norma en el BOE, i ha criticat que se l'acusi de terrorisme, ja que considera que "no hi ha cap tipus de terrorisme, ni n'hi ha hagut, en tot el procés" independentista.

Ha acusat els jutges de voler fer servir la causa del Tsunami Democràtic "com una eina per evitar el retorn" de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la resta d'encausats, com ell.

Wagensberg també ha apostat per reformar el Reglament del Parlament per permetre el vot telemàtic o delegat, després que dilluns es va acceptar el vot delegat de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Lluís Puig, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) en contra de permetre-ho.

"COM MÉS AVIAT POSSIBLE"

Posteriorment, en unes declaracions facilitades per la formació, la sots-secretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, ha concretat que han demanat l'aplicació de la norma per a 37 persones en diferents causes i reclamen que sigui efectiu "com més aviat millor".

"No som ingenus. Tenim previst tots els escenaris de totes les accions que es poden fer els tribunals per entorpir o ralentir l'aplicació de la llei", ha recalcat.

A més d'assegurar que demanaran que s'aixequin les mesures cautelars, ha mostrat el convenciment que la norma compleix el dret de la UE, la Constitució i que té "totes les garanties perquè els jutjats la puguin aplicar des d'ara".