Wagensberg celebra la resposta de Suïssa i confia que la causa de Tsunami es diluirà

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg ha celebrat aquest divendres que Suïssa hagi respost al jutge del cas Tsunami, Manuel García-Castellón, que novament es nega a prestar-li auxili judicial perquè entén que no hi ha terrorisme, i ha confiat que la causa s'acabi diluint.

"És una resposta lògica i que no ens hauria de sorprendre si no fos perquè estem acostumats a tanta irracionalitat d'una part de la judicatura espanyola", ha sostingut en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

A més d'assegurar que la resposta de Suïssa pot ajudar les seves defenses, ha recalcat que assumeix que "protestar no és terrorisme".

"El que crec que es respira d'aquesta resposta és que la nostra imatge no és la que s'està danyant, sinó que segurament és la seva, malgrat que segurament els importa poc", ha afegit.

En espera de veure com s'aplica la llei d'amnistia, creu que el més lògic seria que García-Castellón no s'atrevirà a demanar més comissions rogatòries a Suïssa: "La lògica vindria a dir això perquè ja traspassaria les línies del ridícul, sobretot després d'aquesta resposta, és que és claríssima".