Wagensberg (ERC) assegura que li agradaria "tornar col·lectivament" i espera que s'arxivi el seu cas

No vol ser un "efecte limitador" del retorn de Rovira i esperarà a la resolució del TS sobre la seva causa



BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg ha assegurat que li agradaria "tornar col·lectivament" a Catalunya, després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que li agradaria tornar dissabte, i ha desitjat que s'arxivi la seva causa al Tribunal Suprem (TS), com ha passat amb la causa del Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional (AN).

En una entrevista aquest dimarts a 3Cat recollida per Europa Press, ha explicat que el seu nom apareix en la investigació des del juliol del 2021, per la qual cosa "no queda cap altra alternativa a que la instructora arxivi" la causa, però ha afegit que fins que no ho vegi per escrit no ho podrà celebrar.

Wagensberg ha sostingut que ha intentat "limitar molt" el fet de generar-se unes expectatives de retorn, però ha afegit que és inevitable començar-ho a valorar després de l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic.

Ha assegurat que no vol ser un "efecte limitador" del retorn de Rovira, i ha explicat que esperarà a veure si en els pròxims dies hi ha alguna resolució del Tribunal Suprem (TS) sobre el seu cas.

El diputat republicà ha sostingut que anar-se'n a Suïssa ha servit perquè no es produís la seva declaració davant el jutge, i ha apostat per treballar per "intentar que això no li torni a passar a ningú mai més" i assimilar el Codi Penal espanyol a les directives europees.

"Ha estat una causa d'estat, una intromissió directa del poder judicial en el legislatiu", ha criticat en al·lusió a la llei d'amnistia, i ha defensat solucionar-ho de cara al futur perquè ningú no hagi de sentir aquesta indefensió que assegura haver experimentat.