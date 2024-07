Wagensberg crida a "continuar lluitant" perquè s'apliqui l'amnistia a tots els encausats

CANTALLOPS (GIRONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg ha cridat aquest divendres a "continuar lluitant" perquè s'apliqui la llei d'amnistia a tots els encausats.

"Hi ha persones que encara són a l'exili per les quals lluitar. Hi ha persones a les quals encara no se'ls ha aplicat la llei d'amnistia", com a manifestants i inhabilitats, ha dit durant el seu discurs en l'acte de benvinguda a ell i els altres quatre independentistes que han tornat de Suïssa després d'arxivar-se el cas Tsunami: la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó.

"Hem descobert el que és marxar de casa de manera forçada, arribar a un país que no coneixes i del qual no te'n pots anar", ha relatat.

A més ha dit que ha après el valor i la importància de la inclusió, i que Catalunya també és un "país d'acollida" al qual arriba gent d'arreu del món i es pot sentir com a casa.