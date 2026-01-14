Vytrus signa un préstec de 2 milions de lliure disposició durant 12 mesos amb l'ICF

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Vytrus Biotech ha signat un préstec de 2 milions d'euros de lliure disposició durant els pròxims 12 mesos amb l'Institut Català de Finances (ICF), informa en un comunicat remès a BME Growth aquest dimecres.
L'operació té un tipus d'interès fix del 3,03% i un termini de devolució de 10 anys, incloent un any de carència; no comporta comissions d'estudi, obertura o formalització, i el cost d'amortització anticipada és del 0,25% del principal.
El préstec ha de servir per finançar una nova planta productiva a Terrassa (Barcelona), que comptarà amb una inversió de 3,5 milions per reforçar la seva capacitat productiva i donar resposta a les expectatives de creixement del negoci en els pròxims anys.
Està previst que la nova planta estigui en ple funcionament l'últim trimestre d'aquest any i que permeti a l'empresa multiplicar per tres la seva capacitat productiva.
L'empresa fundada per Albert Jané i Òscar Expósito estima que, en una segona fase de la nova planta i amb una inversió addicional d'uns 2 milions d'euros, podria multiplicar per cinc la seva capacitat productiva actual.