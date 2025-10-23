Vytrus Biotech inverteix 3,5 milions en una nova planta a Terrassa

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Vytrus Biotech, companyia especialitzada en ingredients actius derivats de biotecnologia vegetal per a la indústria cosmètica, ha aprovat un pla d'inversió de 3,5 milions d'euros per a una nova planta productiva a Terrassa (Barcelona), informa en un comunicat aquest dijous.
La inversió es destinarà a les instal·lacions productives i logístices de la nova fàbrica, de 1.600 m2, per a la qual la companyia ha formalitzat un contracte d'arrendament de 15 anys amb què podrà comptar amb uns 3.000 m2 de superfície en instal·lacions.
La seu social, el centre d'R+D+I, les oficines centrals i la resta de serveis corporatius es mantindran a les instal·lacions actuals del carrer Sant Gaietà, també a Terrassa, situades amb prou feines a 10 minuts de la nova planta.
En aquesta primera fase d'inversió a la nova planta, Vytrus estima que podrà multiplicar per tres la seva capacitat productiva, la qual cosa permetrà atendre l'"increment de la demanda global" dels seus ingredients actius naturals.
La biotecnològica ha publicat els resultats auditats del primer semestre del 2025 a l'octubre, amb un creixement global d'una pujada del 75% de les vendes en els primers 6 mesos del 2025 respecte al mateix període del 2024, amb una xifra de negoci de 4,38 milions d'euros.
Quant al creixement global, les vendes van augmentar un 76% a la Unió Europea, un 49% als Estats Units, un 154% a la regió Àsia-Pacífic (liderat per l'Índia) i un 48% a Llatinoamèrica, guanyant presència a 47 països dels 5 continents, segons dades de l'empresa.