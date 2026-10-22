Vytrus Biotech guanya 2,58 milions en el primer semestre, un 79% més

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Vytrus Biotech va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 2,58 milions d'euros, un 79% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa va obtenir una facturació de sis milions, un 37% interanual més, la qual cosa ha situat les vendes en els últims 12 mesos per sobre dels 10 milions.
Per la seva banda, l'ebitda va ser de 3,51 milions, un 68% més que un any enrere, i el marge d'ebitda va ser del 58,4%.
L'empresa ha explicat que el creixement de les vendes va estar liderat per la regió de la Unió Europea, amb un augment del 49%, mentre que als Estats Units es van reduir un 14%, a l'Àsia-Pacífic van créixer un 24%, a l'Amèrica Llatina, un 83%, i a la resta del món, un 54%.
Per aplicacions, els productes de 'well ageing', pell sensible i solar van ser els que van tenir millor comportament durant el primer semestre del 2026.