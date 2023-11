Vuit vocals del CGPJ demanen un ple extraordinari per rebutjar la llei d'amnistia

MADRID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

Vuit vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han sol·licitat al president Vicente Guilarte la celebració d'un ple extraordinari per mostrar el rebuig de l'òrgan de govern dels jutges a la llei d'amnistia que beneficia els promotors i partícips en el procés.

Els consellers sol·licitants són Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona, nomenats a proposta del Partit Popular.

"El Consell General del Poder Judicial expressa amb aquesta declaració la seva intensa preocupació i desolació pel que aquesta mesura suposa de degradació, si no d'abolició, de l'Estat de dret a Espanya, que a partir del moment en el qual s'adopti passarà a ser una mera proclama formal que inevitablement haurà de produir conseqüències en perjudici de l'interès real d'Espanya", assenyala el text de la declaració.

En l'escrit, subratllen que el CGPJ "ha estat observant amb creixent preocupació les declaracions de membres d'alguns partits polítics minoritaris, alguns dels quals amb responsabilitats de govern, sobre l'eventual amnistia dels delictes comesos en ocasió dels episodis esdevinguts l'1 d'octubre del 2017, a més dels també comesos amb anterioritat per a la preparació, inclosos delictes de corrupció, i els que també es van cometre amb posterioritat per oposar-se a l'acció legítima de l'Estat per portar-ne els autors davant la justícia i restablir l'ordre públic i constitucional alterat".