Vuit empreses liciten en el concurs per construir 1.940 habitatges en sòls públics

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Vuit empreses s'han presentat a la licitació del concurs per construir 1.940 habitatges en sòls públics, dins l'objectiu del Govern d'impulsar el parc públic d'habitatge, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dilluns.
En concret, tres dels licitadors s'han presentat a les quatre agrupacions del concurs, tres s'han presentat a l'Agrupació 2 --Camp de Tarragona i Penedès-- i dos a l'Agrupació 1 --Àrea Metropolitana de Barcelona i Vallès Occidental--.
El Govern ha celebrat l'"èxit de la crida" i ha dit que avala el model de política pública d'habitatge que està duent a terme.
Ha assenyalat que els solars se situen a municipis amb diferents àmbits de preu i que tots tenen un mínim de demanda de lloguer acreditada.
S'han tingut en compte diversos criteris, com el pla econòmic i financer, la metodologia en la planificació i control de l'execució de les obres o el pla de conservació i manteniment de l'edifici.