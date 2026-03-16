Vuit de cada deu espanyols temen una guerra nuclear, segons el CIS

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
Vuit de cada deu espanyols considera possible que en un futur es desencadeni una guerra en la qual es facin servir armes nuclears, però la meitat no creu que això suposi la fi de la humanitat, segons reflecteix una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre els temors de la societat actual, elaborada a finals de febrer i feta pública aquest dilluns.
En concret, un 78,9% dels enquestats respon afirmativament a la pregunta de si creu possible en el futur una guerra amb armament nuclear, respecte a un 19,4% que ho descarta.
I si es desencadenés aquesta guerra nuclear, un 41,7% dels entrevistats opina que seria la fi de la humanitat, però un 54,1% pensa el contrari.
La guerra mundial és un dels principals temors dels espanyols, amb un 8 en una escala de zero a deu, per damunt fins i tot d'una guerra civil (7,49) o d'una crisi de la democràcia (7,21).
En aquest context, el CIS pregunta si tenir unes forces armades ben dotades i entrenades és una garantia per evitar agressions per part d'un altre país. Dos de cada tres entrevistats (67,7%) així ho pensen, respecte a un 29,6% que no ho creu.