Vueling xifra en un 40% les dones en posicions de direcció i gerència, un 5% més que el 2019

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Vueling ha xifrat en un 40% les dones que ocupen posicions de direcció i gerència a l'empresa, un 5% més que el 2019, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Ha expressat el seu compromís "amb l'equitat de gènere i el foment d'un lideratge divers i enriquidor", davant del que ha defensat impulsar iniciatives per fomentar la presència femenina en l'aviació.

Ha destacat que el seu comitè de direcció està format per quatre dones i tres homes, per la qual cosa elles ocupen el 57% de cadires de l'òrgan, una xifra que "s'allunya molt notablement de la mitjana espanyola", que ha situat en el 38% amb dades de l'informe Women in Business 2023 de Grant Thornton.

Vueling ha assegurat que manté "un equilibri en el conjunt de la seva plantilla", integrada per més de 4.600 treballadors, i en la qual ha dit que compta amb un 50% de talent femení.

Ha advertit que "encara queda un camí important per recórrer" en la presència de dones entre els pilots i ha dit que incrementar-la és un repte, ja que a dia d'avui són el 4,6%.