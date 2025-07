Vueling va ser la quarta aerolínia més puntual d'Europa i primera low-cost al juny, segons Cirium

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Vueling, companyia pertanyent al grup IAG, ha estat l'aerolínia low-cost més puntual d'Europa durant el mes de juny, segons l'informe 'The most on-time Airlines' elaborat per la consultora Cirium.

Durant el mes de juny, Vueling ha operat un total de 20.718 vols, ha aconseguit un índex de puntualitat del 81,76% i s'ha situat en la quarta posició dins el rànquing general d'aerolínies europees, informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.

Vueling també ha estat la més puntual en aeroports com Granada, amb un índex del 89,8%, i Jerez, amb un 88,1% de puntualitat.

"També lidera la puntualitat entre les aerolínies low-cost a Barcelona", amb un índex del 81,2%, en què és la companyia que més vols opera de l'aeroport (més de 6.200 al juny), o Santiago, amb un 90,4% de puntualitat.

L'anàlisi es basa en dades de vol de més de 600 fonts d'informació en temps real, amb una junta d'assessors independents.