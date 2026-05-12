Vueling, tercera aerolínia més puntual d'Europa a l'abril

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Vueling, companyia pertanyent al grup IAG, ha estat la tercera aerolínia més puntual d'Europa durant el mes d'abril, amb un índex de puntualitat del 89,04%, segons el rànquing 'The most on-time Airlines' de la consultora Cirium.
Vueling, que a l'abril va registrar un total de 18.714 operacions que la situa entre les companyies amb més nombre de vols d'Europa, també ha estat l'aerolínia low-cost més puntual a Barcelona, amb un índex del 88,1 %, durant aquest mes, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'aerolínia també lidera la puntualitat en altres aeroports com Màlaga (87,8 %), Sevilla (92,3 %) i la Corunya (88,6%).
Els informes de puntualitat de Cirium per a aerolínies i aeroports són l'anàlisi més antiga d'aquesta mena en la indústria, que van començar el 2008.
L'anàlisi es basa en dades de més de 600 fonts d'informació de vol en temps real, amb una junta d'assessors independents, que garanteix una visió precisa i equilibrada de l'anàlisi de la puntualitat de les aerolínies.