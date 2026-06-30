Vueling supera els 70.000 passatgers en el seu avió del Grand Départ del Tour de França

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Vueling va estrenar el 27 de març un avió vinilat amb la imatge del Grand Départ del Tour de França Barcelona 2026 i des d'aleshores l'avió ha fet prop de 500 vols i ha traslladat més de 70.000 passatgers.
L'aeronau, un Airbus A320 amb els colors del Tour, ha recorregut 57 destinacions diferents, repartides entre 13 països europeus a més del Marroc, informa Vueling en un comunicat aquest dimarts.
De l'1 al 6 de juliol l'aerolínia disposarà d'una oferta de 20.000 seients en la ruta Barcelona-París, amb una mitjana d'11 vols diaris entre totes dues ciutats.