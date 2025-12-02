Vueling s'uneix al Travel Tuesday amb descomptes de fins al 30%

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Vueling, companyia pertanyent al grup IAG, s'ha unit al Travel Tuesday amb descomptes de fins al 30% en vols disponibles només durant aquest dimarts, informa en un comunicat.
Aquesta promoció ofereix "l'oportunitat de planificar escapades o vacances" amb tarifes reduïdes a més de 90 destinacions a Europa i el Nord d'Àfrica.
La promoció serà vàlida per a bitllets amb descompte per volar entre el 15 de desembre del 2025 i el 30 de setembre del 2026 i s'emmarca en l'objectiu de Vueling de reforçar el seu "compromís d'oferir una connectivitat accessible i flexible, acostant els viatgers a noves experiències".