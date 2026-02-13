Vueling suma 1,55 milions de passatgers a l'Aeroport de Barcelona al gener, un 2,5% més

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling va tancar el gener amb 1,55 milions de passatgers a l'Aeroport de Barcelona, una xifra que representa un increment del 2,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, informa en un comunicat aquest divendres.
Per la seva banda, l'Aeroport de Barcelona va registrar 3,81 milions de passatgers al gener, un 3% interanual més, la qual cosa suposa un rècord històric de l'aeròdrom en aquest mes.
Del total, 3,8 milions van correspondre a passatgers comercials (+3%), dels quals 2,82 milions van viatjar en vols internacionals (+4,8%) i 971.749 en vols nacionals (-1,9%).