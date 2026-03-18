Vueling serà l'aerolínia oficial del Grand Départ del Tour de França Barcelona 2026

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Vueling ha anunciat el seu patrocini com l'aerolínia oficial del Grand Départ del Tour de França Barcelona 2026 i participarà en les tres etapes que es faran a Catalunya, del 4 al 6 de juliol, informa en un comunicat aquest dimecres.
Un de les fites més esperades d'aquest patrocini serà la presentació d'un avió personalitzat amb la imatge oficial de la competició, que comptarà amb la participació del director del Tour, Christian Prudhomme, i l'avió "es convertirà en un ambaixador aeri de la prova ciclista per tot Europa".
Del 2 al 6 de juliol, Vueling instal·larà un espai interactiu al Fan Park, situat a l'Arc de Triomf, i impulsarà un desafiament per a la comunitat ciclista local, en el qual els usuaris que completin el repte optaran a experiències VIP per al Grand Départ i l'Étape du Tour 2026.