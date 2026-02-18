Vueling serà l'aerolínia oficial dels Premis Goya Barcelona 2026

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling serà l'aerolínia oficial dels Premis Goya 2026, la gal·la dels quals se celebra el 28 de febrer a l'Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), on serà present amb un reporter "sorpresa" al photocall i tindrà una presència destacada durant el lliurament dels guardons.
Aquesta aliança s'emmarca en l'objectiu de Vueling de donar suport als esdeveniments culturals de referència a Espanya, i connecta amb les ciutats on opera i les obre al món, com ocorre amb altres cites com el Primavera Sound, el Festival Cruïlla o el BBK Bilbao, informa l'aerolínia en un comunicat aquest dimecres.
La directora d'Afers Públics, Marca i Sostenibilitat de Vueling, Sandra Hors, ha destacat que "com a aerolínia líder a Barcelona i en la connectivitat dins Espanya", la companyia reafirma el seu compromís amb la ciutat i amb l'impuls del panorama cultural i el desenvolupament socioeconòmic de tot el país.