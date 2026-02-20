Vueling, la segona aerolínia "més puntual d'Europa" amb un índex del 85,47% en vols operats

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling, l'aerolínia pertanyent al grup IAG, ha registrat un índex de puntualitat del 85,47% en els més de 15.000 vols operats al gener, la qual cosa la posiciona com la "segona companyia més puntual d'Europa", segons les dades de l'informe 'The most on-time Airlines' de la consultora Cirium compartides aquest divendres per l'empresa en un comunicat.
A més a més, Vueling ha liderat la puntualitat en certes infraestructures al gener, com a l'Aeroport de Barcelona, amb una puntualitat del 86,8% en els 9.600 vols operats al gener, una quantitat d'operacions que, ressalta l'aerolínia, també la col·loca al capdavant en nombre de vols i "se situa molt per sobre dels nivells operatius de la resta d'aerolínies".
També encapçala la puntualitat al gener dins als aeroports de Bilbao, amb un 89,3%, i Santiago de Compostel·la, amb un altre 84,2%.