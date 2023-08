Vueling és la segona aerolínia 'low cost' "més puntual" d'Europa al juliol, segons Cirium

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling s'ha proclamat com la "segona aerolínia 'low cost' més puntual" a Europa durant el mes de juliol de 2023, segons l'informe 'The Most on-time Europe Airlines' de la consultora Cirium.

En un comunicat d'aquest dilluns, Vueling explica que ha registrat un índex del 73,4% de puntualitat en els "més de 21.700 vols operats": a l'aeroport de Barcelona, del 74% en els mesos de juny i juliol; i a Bilbao --segona base de la companyia a Espanya--, amb una mitjana del 85% al juny i juliol.

L'informe també situa l'empresa al cinquè lloc del rànquing general d'aerolínies europees, dins de la llista de "les deu primeres aerolínies a Europa més puntuals", ha informat.

El director d'operacions de Vueling, Oliver Iffert, ha explicat que estan satisfets amb els resultats aconseguits durant la primera etapa de la temporada estival i que, per a l'empresa, "és clau liderar la puntualitat en els principals aeroports espanyols i europeus" on operen.

L'aerolínia ha revalidat la "fita que va assolir el 2022", també reconeguda per Cirium, com la segona 'low cost' més puntual a Europa durant l'any.