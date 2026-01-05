Vueling s'alia amb la fleca barcelonina Boldú per celebrar l'arribada dels Reis d'Orient

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Vueling s'ha aliat amb Boldú, una fleca amb més de 85 anys d'història nascuda a Barcelona, per repartir l'edició limitada 'Boldú x Vueling', elaborada amb la massa berlina de la marca, que reinterpreta els tres Reis d'Orient, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Aquests dolços porten cadascun el seu particular farcit: Melcior, amb xocolata blanca; Gaspar, amb Nutty, la crema de cacao i avellanes; i Baltasar, apte per a vegans, amb crema de Speculoos.
Tres unitats inclouen una targeta guanyadora que coronarà els afortunats com a "Rei o Reina del vol", atorgant-los com a premi un vol de Vueling per a 2 persones i, per completar l'experiència, la tripulació reparteix corones exclusives als tres guanyadors de cada vol.