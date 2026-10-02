Vueling reprèn dilluns vinent els vols entre Barcelona i Madrid

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Vueling reprendrà dilluns vinent 5 d'octubre els vols de la ruta entre Barcelona i Madrid, que estarà disponible fins al 29 de març, ha explicat la companyia en un comunicat aquest divendres.
La connexió amplia així les alternatives de vol existents entre les dues ciutats davant un augment de la demanda, especialment entre els viatgers per motius professionals, ha afegit l'aerolínia del grup IAG.
Durant l'octubre hi haurà disponibles 10 trajectes setmanals, amb sortides de dilluns a dijous, des de l'Aeroport de Barcelona entre les 7.20 i les 7.30 hores i a les 18.35 hores i des de l'Aeroport Adolfo Suárez, entre les 9.25 i les 9.40 hores i entre les 20.35 i les 20.45 hores.
Els divendres, la connexió operarà des de Barcelona a les 18.35 hores i tornarà des de Madrid a les 20.35 hores; mentre que diumenge sortirà a les 16.45 hores des de Barcelona i a les 18.50 hores des de la capital.
A partir del 31 d'octubre, s'incorporarà una nova connexió els dissabtes, que operarà des de Barcelona a les 10.10 hores i des de Madrid a les 12.10 hores, mentre que els diumenges l'enlairament des de Barcelona serà a les 17.30 hores i a les 19.30 hores des de Madrid.