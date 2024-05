Vueling renova el seu compromís amb Acción Senegal i inicia una nova expedició solidària

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

Vueling ha renovat el seu acord de col·laboració amb l'ONG Acción Senegal, que duu a terme accions humanitàries al país africà i ha organitzat una nova expedició solidària, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

L'equip de 9 voluntaris d'Acció Senegal ha viatjat aquest cap de setmana en un vol de Vueling amb destinació Dakar, i tornarà el pròxim 14 de maig, per construir tres biblioteques més a les poblacions de Tonboronkoto, Fongolimbi i Kédougou.

La directora de Comunicació, Sostenibilitat i Afers Públics de Vueling, Sandra Hors, ha mostrat orgull per la renovació de l'acord i per "continuar contribuint, un any més, al benestar de les comunitats més necessitades".

El president d'Acción Senegal, Pere Lacueva, ha agraït la col·laboració de l'aerolínia, "sense la qual seria molt difícil dur a terme" la feina al país.

Aquest és el quart viatge que es fa en la col·laboració entre Vueling i Acción Senegal, que va començar el 2022 en el suport de la companyia a organitzacions i entitats per facilitar el transport de persones o materials en benefici de causes benèfiques o d'ajuda humanitària.