Vueling registra 1,8 milions de passatgers al març (+7,5%) a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Vueling va registrar al març un total d'1.851.166 de passatgers transportats a l'Aeroport de Barcelona, la qual cosa representa un increment del 7,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons han informat a Europa Press fonts de la companyia.
L'aerolínia ha publicat aquestes dades després que l'Aeroport de Barcelona hagi fet balanç de les operacions i usuaris corresponents al març, un mes "rècord" per a la infraestructura barcelonina.
L'Aeroport de Barcelona va comptabilitzar 4.591.353 passatgers aquell mes, la qual cosa suposa un increment del 5,4% respecte al mateix mes de l'any passat.