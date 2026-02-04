Vueling recupera la ruta entre Barcelona i Madrid fins al 22 de febrer per la crisi ferroviària

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha anunciat que recupera, de manera temporal, la ruta entre Barcelona i Madrid, que operarà entre el 9 i el 22 de febrer per respondre a les necessitats dels usuaris per la crisi ferroviària, informa en un comunicat aquest dimecres.
El preu dels vols estarà limitat a 99 euros en la tarifa bàsica, i hi haurà quatre vols diaris de dilluns a divendres, amb sortida de l'Aeroport de Barcelona a les 7.30 hores i les 19.25 hores, i de Madrid a les 9.25 hores i les 21.20 hores.
Els dissabtes hi haurà una freqüència amb sortida de Barcelona a les 7.30 hores i amb sortida de Madrid a les 9.30 hores, i els diumenges, sortirà de Barcelona a les 19.25 hores, i de Madrid a les 21.30 hores.
"Amb aquesta operativa, Vueling amplia de manera puntual l'oferta per facilitar els desplaçaments entre dos dels principals nuclis econòmics i socials del país, i reforça així les opcions de viatge disponibles per als clients", ha explicat l'empresa.
El director de Xarxa i Estratègia de l'aerolínia, Jordi Pla, ha dit que han "treballat per oferir una alternativa addicional que ajudi a cobrir una necessitat existent durant el mes de febrer".