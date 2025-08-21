Vueling recupera a l'hivern la ruta entre Barcelona i Valladolid amb tres vols setmanals

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Vueling recuperarà a partir del 28 d'octubre la ruta entre Barcelona i Valladolid amb tres freqüències setmanals durant la temporada d'hivern, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Durant la temporada nadalenca, l'aerolínia també comptarà amb la connexió entre Màlaga i Zuric (Suïssa), disponible per viatjar del 3 de desembre al 10 de gener amb dues freqüències setmanals.
Així mateix, la ruta entre Santiago de Compostel·la i Zuric estarà operativa del 5 de desembre al 9 de gener amb dos vols setmanals els dilluns i els divendres.