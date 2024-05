Vueling recorda que els clients que viatgen amb menors de dos anys tenen prioritat d'embarcament

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Vueling ha recordat que els clients que viatgen amb menors de dos anys tenen prioritat d'embarcament i que poden portar el cotxet o cabàs fins a la porta d'embarcament, lloc on l'aerolínia se'n fa càrrec, en un comunicat aquest dijous.

A més a més, poden portar un envàs superior a 100 mil·lilitres amb el menjar de l'infant i una maleta de cabina i una bossa addicional de franc, a més de poder facturar sense cost dues peces extra: cotxet, cabàs, maxi-cosi o bressol.

L'aerolínia també ha assenyalat que les dones embarassades poden volar "amb seguretat" fins a la setmana 27, que a partir d'aquest punt hauran d'obtenir un permís mèdic per fer-ho i que després de la setmana 36 ja no és possible.