Vueling recomana viatjar a ciutats com Edimburg, Londres, Praga o Amsterdam per Halloween

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha recomanat viatjar a ciutats com Dublín, Edimburg, Londres, París, Roma, Viena o Copenhaguen per celebrar Halloween (31 d'octubre) per "viure una escapada diferent en la nit més aterridora de l'any", informa en un comunicat aquest divendres.
Posa d'exemple les llegendes cèltiques a Dublín; Mary King's Close, un entramat d'habitatges segellats al segle XVII després d'una epidèmia a Edimburg; o les rutes nocturnes als llocs on Jack el Destripador va cometre els seus crims a Londres.
També les històries de fantasmes de Praga; vaixells embruixats d'Amsterdam; les catacumbes de París; "els esperits que passegen" pel Coliseu de Roma; el Zentralfriedhof, un dels cementiris més grans d'Europa, on descansen Beethoven o Schubert, a Viena; i la mitologia nòrdica i històries fosques de Copenhaguen.