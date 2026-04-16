BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Vueling proposa sis experiències per gaudir del pont de l'1 de maig, que inclouen vols a Marràqueix, Agadir, Florència, Niça, Lanzarote i Menorca, informa aquest dijous en un comunicat.
Al Marroc, Vueling proposa un viatge a Marràqueix, on "la relaxació es barreja amb l'energia dels seus socs i la calma dels seus riads", i en destaca les hammams tradicionals i els spas en antics palaus, i a Agadir, suggereix un descans davant el mar amb circuits d'aigua marina i tractaments revitalitzants; la companyia ofereix vols a les dues ciutats des de Barcelona.
A Florència, destaca gaudir de les aigües termals de la Toscana, concretament les termes de Saturnia, amb gorgs d'aigües sulfuroses en cascada, o els spas de Montecatini Terme; en aquest cas, Vueling ofereix vols directes a Florència des de Barcelona i Madrid.
Respecte a Niça, amb vol directe des de Barcelona, recomana les històriques Thermes Marins de Montecarlo, "un dels temples de la talassoteràpia més reconeguts de la Riviera", a més de caminar pel passeig dels Anglesos al capvespre, que converteix el pont de maig en pura elegància i desconnexió.
Per la seva banda, Lanzarote destaca pels seus hotels 'wellness' amb tractaments amb pedra volcànica i sal marina, a bande d'espais com els voltants del parc nacional de Timanfaya, les platges de Papagayo o els passejos per La Geria, entre vinyers volcànics; Vueling connecta l'illa amb Barcelona, Bilbao, Sevilla i Màlaga.
Menorca, refugi del 'slow travel', Vueling té vols des de Barcelona i Bilbao, i destaca el camí de Cavalls a l'alba, les cales Macarella, Mitjana o Turqueta ofereixen aigües turqueses i entorns verges ideals per practicar pàdel surf amb total tranquil·litat.