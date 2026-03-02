Vueling proposa 6 destinacions per recórrer els escenaris de les pel·lícules dels Goya

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
Vueling ha proposat 6 destinacions on "viure el cinema més enllà de la butaca" i recórrer els escenaris d'algunes de les pel·lícules nominades als Premis Goya, com Marràqueix, Porto, Vigo, Bilbao, Gran Canària o València, en un comunicat aquest dilluns.
En primer lloc, l'aerolínia ha recomanat visitar els paisatges del sud del Marroc que inspiren la pel·lícula 'Sirat', i viatjar a Marràqueix o Agadir, i també l'atmosfera i identitat urbana de Porto, escenari d''Una quinta portuguesa'.
També ha proposat passejar pels carrers empedrats i admirar l'arquitectura sòbria de Bilbao i Guernica que apareix a 'Los domingos', i descobrir el contrast entre sorra, mar i llum atlàntica de les dunes de Gran Canària, escenari de 'Maspalomas'.
Finalment, ha destacat la combinació entre paisatge atlàntic i urbà que centren part de la història de 'Romería', situada a Vigo i les illes Cíes, i el patrimoni arquitectònic i edificis emblemàtics de València, escenari de 'La cena'.
D'aquesta manera, Vueling ha afirmat que "aquest any, les històries nominades als Goya no només se celebren a la catifa vermella", sinó en cadascuna de les destinacions que protagonitzen els premis i que, gràcies a la companyia, estan a només un vol de distància.