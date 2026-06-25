Publicat 25/06/2026 16:30

Vueling proposa 5 destinacions de muntanya des de Barcelona per a la temporada d'estiu

Imatge de les diferents destinacions
VUELING

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

Vueling ha destacat 5 destinacions de muntanya a Europa i el nord d'Àfrica per a la temporada d'estiu 2026 des de Barcelona, perquè els viatgers descobreixin nous indrets i visquin unes vacances "actives i en contacte amb la naturalesa", informa aquest dijous en un comunicat.

En aquest sentit, l'aerolínia connecta la capital catalana amb Zúric (Suïssa) a través d'una oferta de 14 vols setmanals; amb Múnic (Alemanya), amb 2 vols diaris, i Astúries, amb fins a 3 vols cada dia durant la temporada.

També ofereix una mitjana de 7 vols setmanals fins a Marràqueix (Marroc), i de 2 vols a la setmana fins a Ljubljana (Eslovènia).

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