Vueling programa 15 milions de seients per a la temporada d'hivern

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha programat 15 milions de seients per a la temporada d'hivern, dels quals 7,2 milions són en connexions domèstiques a Espanya, 250.000 més que la temporada d'hivern anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
Les connexions entre Espanya i França sumen prop de dos milions de seients, un 4% més, mentre que les que uneixen Espanya i Itàlia, 1,6 milions de seients, un 16% més.
La companyia ha explicat que aquesta programació "està alineada amb Rumbo 2035, l'ambició de la companyia per als pròxims anys".
Barcelona es mantindrà com el principal aeroport de la companyia, amb 10 milions de seients, dels quals 5,4 milions són per a les 90 destinacions estrangeres programades.
Entre les novetats de la campanya hi ha la recuperació de la ruta entre Barcelona i Madrid, amb més de 80.000 seients programats a partir del 5 d'octubre.