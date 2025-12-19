Vueling preveu operar 2.200 vols des de l'Aeroport de Barcelona durant les festes de Nadal

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Vueling preveu operar 2.200 vols des de l'Aeroport de Barcelona durant la campanya de Nadal, que s'allarga del 15 de desembre al 15 de gener, informa aquest divendres.
Entre les principals destinacions de l'aerolínia des de Barcelona hi ha Lisboa, Porto (Portugal), Nàpols, Roma i Venècia (Itàlia), a més de Las Palmas de Gran Canària, Granada i Santiago de Compostel·la.
En total, Vueling preveu operar més de 3.500 vols en tota la seva xarxa que sumen més de tres milions de seients.