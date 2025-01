Vueling presenta la Yellow Academy per formar i reclutar futurs tripulants de cabina

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

Vueling presenta en la fira de turisme Fitur que se celebra a Madrid la Yellow Academy, un programa dissenyat per formar futurs tripulants de cabina sense experiència prèvia en el sector, informa aquest divendres en un comunicat.

La iniciativa, que va començar el juny del 2024, té com a objectiu garantir una formació integral en un període de 28 dies i facilitar l'accés al mercat laboral en un sector clau per al turisme i la connectivitat global.

Actualment, 80 alumnes han superat la formació de la Yellow Academy, 60 dels quals ja treballen en la companyia i la resta ho faran a partir del mes de març d'aquest any.

El programa de formació aborda aspectes com els protocols de seguretat, l'atenció al client i les tècniques de venda; amb un enfocament personalitzat, cada grup està format per 20 participants i compta amb el suport d'un mentor que els guia durant el procés de formació i durant els primers mesos de feina.

En acabar el curs de la Yellow Academy, els participants obtenen una certificació oficial atorgada pel CAE, "líder mundial en solucions de formació per a l'aviació", la qual assegurarà que compleixen amb els estàndards exigits per exercir com a TCP.