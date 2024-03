Vueling ofereix Itàlia, França, el Regne Unit i Algèria com les "principals" destinacions per Setmana Santa

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Vueling ha assenyalat les ciutats d'Itàlia, França, el Regne Unit i Algèria com les "principals" destinacions per Setmana Santa on volar des de les ciutats espanyoles, en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha destacat la gastronomia de Càller, Gènova i Palerm (Itàlia); "l'elegància, el luxe i 'savoir-faire'" de París (França); els castells i altres construccions històriques de Cardiff (Gal·les), i la cultura d'Orà (Algèria).

Respecte a les ciutats de l'Estat, ha subratllat les balears Menorca i Eivissa; la canària Fuerteventura; les basques Bilbao i Sant Sebastià; i les andaluses Sevilla, Màlaga i Granada.