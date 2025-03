Vueling presenta un assistent virtual basat en IA generativa per a l'experiència de client

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Vueling ha presentat un nou assistent virtual basat en intel·ligència artificial generativa, una eina dissenyada per oferir suport ràpid, precís i personalitzat als seus clients, al Mobile World Congress (MWC), que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

La companyia ha explicat que l'assistent està operatiu en el seu web i permet als clients resoldre dubtes de més complexitat de manera autònoma i ràpida.

Entre altres aspectes, l'eina proporciona informació precisa sobre reserves, facturació o el procés de 'check-in', "facilitant una experiència d'usuari més fluïda i eficient".

El projecte forma part del programa Vueling Transform, l'estratègia de digitalització de la companyia per millorar l'atenció al client i optimitzar l'eficiència operativa.

L'aerolínia compta amb un estand en el congrés on mostra el seu Centre d'Operacions i ofereix una experiència immersiva per conèixer com treballa per "garantir la seguretat, l'eficiència i la puntualitat de prop de 700 vols diaris".