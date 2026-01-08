Vueling posa a la venda els vols de la seva nova ruta entre Barcelona i Logronyo

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha iniciat aquest dijous la venda dels bitllets per als vols que cobriran la seva nova ruta entre l'Aeroport de Barcelona i Logronyo, informa en un comunicat.
La ruta s'obrirà el pròxim 27 de març i comptarà amb tres vols setmanals els dilluns, dimecres i dissabtes, tot i que durant el juliol i l'agost seran els dimarts, dijous i dissabtes, "adaptant-se a la demanda estival".
Vueling suma 13 rutes més a la programació d'estiu 2026 en el conjunt de la seva xarxa, a més d'estendre les sis connexions que ha estrenat durant l'actual temporada d'hivern.