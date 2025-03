Vueling organitza una visita perquè nens amb autisme es familiaritzin amb l'experiència de volar

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Vueling ha organitzat una visita perquè nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA) es familiaritzin amb l'experiència de volar abans de pujar a un avió, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.

En col·laboració amb l'Associació ISTEA, la jornada ha començat amb una visita a les oficines de Vueling, on una pilot i una tripulant de cabina els han explicat en què consisteix el seu dia a dia.

Després d'això, la tripulació ha acompanyat els nens a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, on han conegut l'interior d'un avió estacionat a la pista.

A l'avió, la pilot de Vueling i membre de la Fundació SEPLA Ayuda, Marta Senso, i la tripulant de cabina de la companyia, María Vela, els han explicat el funcionament operatiu dels avions.

El personal d'Aena també ha explicat a la terminal el funcionament del distintiu 'Discapacitats invisibles', que hi vol facilitar l'accessibilitat i millorar l'experiència de viatge de les persones amb necessitats no visibles, com el TEA.