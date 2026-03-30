Vueling organitza una experiència de vol per a nens amb TEA per guiar-los en cada fase del viatge

L'activitat els prepara per quan realitzin un viatge real
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
Vueling ha organitzat una jornada dirigida a nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA), amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme (2 d'abril), per ajudar-los a familiaritzar-se amb l'experiència de volar abans de realitzar un viatge real, informa en un comunicat aquest dilluns.
La iniciativa, desenvolupada en col·laboració de les associacions Istea i Autisme amb Futur, ha permès als participants conèixer de forma anticipada les diferents fases del viatge amb avió, en un entorn "controlat i adaptat a les seves necessitats".
La jornada ha començat amb una visita a les oficines de la companyia, on una pilot i una tripulant de cabina els han explicat com és el seu dia a dia i què succeeix durant un vol, i després el grup s'ha traslladat a l'Aeroport de Barcelona, on han tingut l'oportunitat d'explorar l'interior d'un avió.
Amb el suport de la pilot de Vueling i membre de la Fundació Sepla Ajuda, Marta Senso, i de la tripulant de cabina María Vela, així com d'altres companys, els nens han pogut recórrer la cabina, interactuar amb la tripulació i participar en una simulació adaptada del procés d'embarcament i vol.
Després de la visita a l'avió, el grup s'ha dirigit també a la terminal de l'aeroport, on ha pogut conèixer de primera mà el funcionament dels serveis d'assistència a passatgers amb necessitats específiques.
VOLS "ACCESSIBLES PER A TOTS"
En aquest context, el personal d'Aena els ha presentat el distintiu "Discapacitats Invisibles", una iniciativa orientada a facilitar la identificació i atenció de persones "amb necessitats no visibles, com el TEA", contribuint al fet que el seu pas per l'aeroport sigui més accessible, previsible i còmode.
La directora d'Assumptes Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, Sandra Hors, ha destacat que l'aerolínia treballa perquè "volar sigui una experiència accessible per a tots".
"Per a molts nens amb TEA, enfrontar-se a un entorn com l'aeroportuari pot resultar complex a causa de la quantitat d'estímuls. Aquest tipus d'iniciatives els permet familiaritzar-se amb el procés, reduir la incertesa i guanyar confiança", ha assenyalat Hors.