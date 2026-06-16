Publicat 16/06/2026 15:50

Vueling ofereix vols des de Barcelona amb fins a un 25% de descompte pel Yellow Day

Avió de Vueling
VUELING

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

Vueling ha presentat una promoció especial amb vols des de Barcelona amb fins a un 25% de descompte per celebrar el Yellow Day (20 de juny), informa en un comunicat aquest dimarts.

La promoció estarà disponible a partir d'aquest dimarts i fins al 21 de juny, per volar entre l'1 de setembre i el 20 de desembre del 2026.

Entre les destinacions en promoció a les quals volar des de Barcelona destaquen Eivissa, Bilbao, Lanzarote, Malta, Milà, Roma, Porto, Londres o París.

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