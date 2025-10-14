Vueling ofereix vols des de 25 euros per visitar els mercats de Nadal europeus

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Vueling ofereix vols des de 25 euros per visitar els mercats de Nadal de destinacions europees com Nuremberg (Alemanya), Ljubljana (Eslovènia), Zúric (Suïssa), Estrasburg (França), Brussel·les (Bèlgica) i Viena (Àustria), informa en un comunicat aquest dimarts.
Destaca les més de 180 casetes de fusta i el pa de gingebre del Christkindlesmarkt de Nuremberg, un dels mercats més antics i reconeguts d'Europa; l'artesania de llana del mercat de Nadal de Ljubljana; o les rajoles de xocolata artesanal a Zúric, guarnides amb fruita seca, espècies i motius nadalencs.
També convida a presenciar els estels de paper artesanals que il·luminen els carrers i places d'Estrasburg, a més de l'arbre il·luminat de la plaça Kléber; els ponches sense alcohol servits en tasses de ceràmica a Viena, aptes per als més petits; o a degustar un gofre calent a la Grand Place de Brussel·les.