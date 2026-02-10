Vueling ofereix vols des de 24 euros de març a juny per celebrar Sant Valentí

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha presentat una campanya de vols des de 24 euros per trajecte entre l'1 de març i el 21 de juny per celebrar Sant Valentí, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'oferta estarà disponible fins al 15 de febrer i entre les destinacions que destaca l'aerolínia hi ha Istanbul (Turquia), Ljubljana (Eslovènia), Porto (Portugal), Marràqueix (Marroc) i Bordeus (França).
La companyia ha afegit que també ofereix vols a les "destinacions romàntiques clàssiques" i que es poden adquirir a partir de 4.000 'avios' (moneda virtual del programa de fidelització).