Vueling ofereix vols des de 10,99 euros la setmana del Black Friday

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciat promocions des d'aquest dilluns per la setmana del Black Friday a 27 destinacions domèstiques com Bilbao, Màlaga, Palma, Alacant, Sevilla o Santiago de Compostel·la, amb bitllets des de 10,99 euros per trajecte, informa aquest dilluns en un comunicat.

Les places amb descomptes són per viatjar del 20 de novembre del 2023 al 31 de març del 2024, i per al divendres 24 també ha fet ofertes en 10.000 places de vols nacionals i internacionals.

Durant el Cyber Monday, el dilluns 27 de novembre, Vueling prepara promocions per a totes les seves destinacions.