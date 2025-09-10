Vueling ofereix una promoció amb fins a un 20% de descompte en vols per viatjar aquesta tardor

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha presentat una nova promoció que ofereix fins a un 20% de descompte en vols per viatjar aquesta tardor, que estarà activa fins al 24 de setembre en el seu web i els canals habituals, informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
La promoció, llançada per l'aerolínia "per fer més suportable la tornada al col·le", servirà per volar entre l'1 d'octubre i el 18 de desembre en rutes seleccionades, amb destinacions destacades com Londres, Amsterdam i les Balears (Palma, Menorca i Eivissa).
A més a més, Vueling ha anunciat una oferta exclusiva per als membres del seu programa Vueling Club de manera que fins al 24 es podran beneficiar d'un 25% de descompte en abonar totalment o parcialment els bitllets amb Avios en rutes seleccionades, una opció vàlida per a vols directes operats per Vueling per viatjar fins al 14 de desembre del 2025.