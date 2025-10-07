Vueling ofereix fins a un 20% de descompte en vols entre novembre i gener des de Barcelona

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha presentat una promoció amb fins a un 20% de descompte en vols seleccionats des de Barcelona, disponible només fins al dijous 9 d'octubre, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'oferta serà vàlida per viatjar entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 de gener del 2026, una oportunitat perfecta "per gaudir d'uns dies de desconnexió per rebre l'hivern".
Entre les rutes estatals des de Barcelona, destaquen Lanzarote, Màlaga, Bilbao i Palma, mentre que entre les destinacions internacionals hi ha Amsterdam, París, Londres, Zúric, Viena, Estocolm, Istanbul, Copenhaguen, Núremberg o Dublín, entre d'altres.